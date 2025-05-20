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Diyarbakır'da İHA destekli operasyon! Bakan Yerlikaya: 7 Milyon 543 Bin 818 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Diyarbakır#İHA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 07:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Diyarbakır’da 174 Ton Toz Esrar elde edilebilecek 7 Milyon 543 Bin 818 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik” dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

“Diyarbakır’da 174 Ton Toz Esrar elde edilebilecek 7 Milyon 543 Bin 818 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik”

Diyarbakır'da İHA’lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda;
8 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde;
179 operasyonel tim,
2 bin 212 personel,
1 S-70 genel maksat helikopteri,
2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

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Diyarbakır Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Diyarbakır#İHA

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