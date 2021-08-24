Diyarbakır'da iğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıktı, babası tutuklandı

Olay, 20 Ağustos'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.







GÖZALTINA ALINAN BABA TUTUKLANDI



Olayın ardından ifadesi alınan R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. ekipler tarafından gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



R.Ş.’nin psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını belirterek, zor günler geçirdiğini söylediği ifade edildi.

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