Husumetli aileler arası kavga kanlı bitti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay, gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Fatih Mahallesinde meydana geldi. Mahallede oturan husumetli 2 aile fertleri arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, kavgada yaralanan 11 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastane götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3'ü doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. 1'i kadın 3 kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralılar, Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Soruşturma başlatan jandarma olay yerinde önlem alırken, polis ekipleri de hastanelerin önlerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri aldı.