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Diyarbakır’da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskın! 8 kişiye 450 bin TL ceza

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#Diyarbakır#Horoz#Horoz Dövüşü
Diyarbakır’da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskın 8 kişiye 450 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 09:57

Diyarbakır’da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye ‘Kumar oynamak’ suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenledi. İzleyici gibi içeri giren ekipler, dövüş başladığı sırada iş yerinin kepengini kaldırarak, baskın yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Yapılan incelemede iş yerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Operasyonda 8 şüpheliye ‘Kumar oynamak’ suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

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#Diyarbakır#Horoz#Horoz Dövüşü

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