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Diyarbakır'da Hint Horozunu Koruma Derneği’ne yasa dışı bahis operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Horoz Dövüşü#Yasa Dışı Bahis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 10:41

Diyarbakır'da polisin Hint Horozunu Koruma Yetiştirme ve Yardımlaşma Derneği’ne düzenlediği operasyonda, horoz dövüştürülüp yasa dışı bahis oynayan 46 kişiye 295 bin 470 TL para cezası kesildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesindeki Hint Horozu’nu Koruma Yetiştirme ve Yardımlaşma Derneği’nde horoz dövüştürüldüğü bilgisini aldı. İzleyici olarak derneğe giren polis, çok sayıda kişinin bahis oynadığını belirledi. Bunun üzerine ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle operasyon düzenledi.

Ekipler, dövüştürülen 16 Hint horozunu koruma altına alarak Hayvan Bakım Merkezi’ne götürdü. Yapılan aramalarda 41 bin TL para ve sözde birincilik kupasına da el konuldu. İçerideki 46 kişiye 295 bin 470 TL para cezası kesildi. Polis, ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden A.G., M.İ., A.B., A.A., H.Y., C.Y. ve S.A.’yı gözaltına aldı.

7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken operasyon anları ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 

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#Diyarbakır#Horoz Dövüşü#Yasa Dışı Bahis

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