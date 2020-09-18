Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 382'nci gün

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren anne Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.



Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.



16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU



Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda, sosyal mesafe kuralına uyarak eylemi sürdürüyor.



'SİZ 40 YILDIR KÜRTLERİ KANDIRIYORSUNUZ'



5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuklarını istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu HDP olsun PKK olsun çocuklarımızın bir yere gelmesini istemiyorlar. Ne polis ne asker ne öğretmen olmasını istemiyorlar. Yeri geldiği zaman 'Biz Kürtler için mücadele veriyoruz' diyorlar. Siz Kürtler için mücadele vermiyorsunuz. Siz 40 yıldır Kürtleri kandırıyorsunuz. 14-15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda? Kaçırdığınız çocuklar, Kürt ailelerinin çocukları değil mi? Kaçırdığınız askerin, polisin ailesi Kürt değil mi? Hani Kürtler için mücadele veriyordunuz. Sizde hiç mi vicdan yok. Biz eylemimizde kararlıyız. HDP yöneticileri olsun, milletvekilleri olsun bu çocukları dağa nasıl göndermişlerse öyle getirsinler. Biz eylemimizde kararlıyız. Allah razı olsun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük bir çalışması, büyük bir mücadelesi var. Bazı PKK yandaşları 'Devlet çocukları öldürüyor' diyor. Devlet çocukları öldürseydi, bu 16 ailenin çocukları nasıl geldi? Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü artık görsünler. Eminiz ki bu çadırdaki bütün ailelerin çocuklarını devletimiz kurtaracaktır. HDP milletvekillerinde biraz vicdan varsa PKK ile aralarına mesafe koysunlar. Artık Kürt vatandaşlarına vekillik yapsınlar. O yüzden biz burada eylemimizde kararlıyız. Bir yere gitmiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından destek var. Geçenlerde Şırnak'ta da anneler sağ olsun HDP önünde yürüyüş yapmıştı. Sonuna kadar o annelerin yanındayız. Almanya'da Maide var. Biz sonuna kadar onlarla beraberiz. Biz bu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."