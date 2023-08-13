Diyarbakır'da hastanede gerginlik! Doktor özel güvenlik eşliğinde çıkarıldı... O anlar kamerada

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Olay, yaklaşık bir ay önce Ergani Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çevre ilçelerden alınacak güvenlik korucusu adayları rapor için Ergani’ye yönlendirildi. Oluşan yoğunlukla birlikte hastalar ve rapor için bekleyenlerle hastanenin çalışan tek göz doktoru olan Cansev Şekerler arasında mesai bitimine yakın tartışma yaşandı. Odasında mahsur kalan Şekerler, çağrılan güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridorla güvenli bölgeye çıkarıldı. Şekerler, odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından alkışlar eşliğinde yuhalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.