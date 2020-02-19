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DİYARBAKIR (İHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

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Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Diyarbakır’da, içinde hasta bulunan ambulans, kırmızı ışıkta geçtiği sırada otomobil ile çarpıştı. Kazada ambulans yan yatarken, içinde bulunan 5 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta taşıyan ambulans, kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yeşil ışık yandığı için geçen otomobil ile çarpışan ambulans yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı, bir hasta ile yakını yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine ola yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen başka bir ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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