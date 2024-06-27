Diyarbakır'da hasat operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaralama ve iş yeri kurşunlama ihbarlarını değerlendirdi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada olayların meydana geldiği ilçelerde hem güvenlik hem de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Olayları motosikletlerle gerçekleştirdikleri ortaya çıkan 9 şüphelinin kimliği belirlenerek Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 'Hasat' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir araya geldikleri belirlenen manavda yapılan aramada sebze kasasında uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Sahte kimlikle yakalanan örgüt liderinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Çete üyesi K.P.'ye ait bir otomobilde yapılan aramada ise 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ruhsatsız silahlara yönelik yapılan çalışmalarda ise son 1 ayda 54 tabanca ele geçirildiği belirtildi.