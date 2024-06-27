×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da hasat operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Operasyon#İş Yeri
Diyarbakırda hasat operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 09:34

Diyarbakır'da farklı tarihlerde yaşanan iş yeri kurşunlama ve silahlı yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik 'Hasat' operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Polis, sebze kasasında uzun namlulu silah bulurken, örgüt liderinin ise 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaralama ve iş yeri kurşunlama ihbarlarını değerlendirdi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada olayların meydana geldiği ilçelerde hem güvenlik hem de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Olayları motosikletlerle gerçekleştirdikleri ortaya çıkan 9 şüphelinin kimliği belirlenerek Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 'Hasat' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir araya geldikleri belirlenen manavda yapılan aramada sebze kasasında uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Sahte kimlikle yakalanan örgüt liderinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Çete üyesi K.P.'ye ait bir otomobilde yapılan aramada ise 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Haberin Devamı

Diyarbakırda hasat operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ruhsatsız silahlara yönelik yapılan çalışmalarda ise son 1 ayda 54 tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Operasyon#İş Yeri

BAKMADAN GEÇME!