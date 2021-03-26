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GeriGündem Silah ve çığlık sesi duyuldu, özel harekat operasyon yaptı! 2'si yaralı 5 kişi kurtarıldı
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Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Silah ve çığlık sesi duyuldu, özel harekat operasyon yaptı! 2'si yaralı 5 kişi kurtarıldı

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Diyarbakır'da bu sabah hareketli anlar yaşandı. Bir evde silah ve çığlık sessini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Özel harekat polislerinin operasyon düzenlediği evde 2'si yaralı, 5 kişi kurtarıldı.

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  • Diyarbakırda evde rehin alınanları Özel Harekat kurtardı
  • Diyarbakırda evde rehin alınanları Özel Harekat kurtardı
  • Diyarbakırda evde rehin alınanları Özel Harekat kurtardı
  • Diyarbakırda evde rehin alınanları Özel Harekat kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde silah ve çığlık sessini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı. Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi.

Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.

Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.

 

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