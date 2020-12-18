Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Kaza, 13.00 sıralarında Bismil ilçesi Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 72 EA 651 plakalı ticari araç, sürücüsü Rıdvan Güzel'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden araçta bulunan Medine Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Emin Güzel (59) ile Ömer Güzel (24) ve sürücü Rıdvan Güzel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Ömer Güzel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Medine Güzel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.