MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
GeriGündem Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
Abone Olgoogle-news

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Rıdvan Güzel'in (29) kullandığı ticari araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan aynı aileden Medine Güzel (60) olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Diyarbakırda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
Kaza, 13.00 sıralarında Bismil ilçesi Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.  72 EA 651 plakalı ticari araç, sürücüsü Rıdvan Güzel'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden araçta bulunan Medine Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Emin Güzel (59) ile Ömer Güzel (24) ve sürücü Rıdvan Güzel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Ömer Güzel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Medine Güzel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle