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Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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#Diyarbakır#Kaza#Şarampol
Diyarbakırda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 18:22

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak duran hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Silvan kara yolu Aşağıkaya mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden Silvan ilçesine giden 4 kişinin içinde olduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçtaki B.A., S.A., B.K. ve A.Ç. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakırda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

 

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#Diyarbakır#Kaza#Şarampol

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