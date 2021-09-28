Diyarbakır'da güzellik merkezi kâbusu oldu: Psikolojim bozuldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sosyal medya yıkıldı Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldiSosyal medya yıkıldı! Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldi#ABD İstanbul Başkonsolosluğu
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
MİTten müthiş operasyon Suriyede öldürülen en üst düzey isimMİT'ten müthiş operasyon! Suriye'de öldürülen en üst düzey isim#MİT
Bakan Soyludan yurt eylemleriyle ilgili açıklamaBakan Soylu'dan yurt eylemleriyle ilgili açıklama#İçişleri Bakanı
Koronavirüs yoğun bakımında ibretlik görüntüler Dikkat çeken aşı detayıKoronavirüs yoğun bakımında ibretlik görüntüler! Dikkat çeken aşı detayı#Koronavirüs
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Bolsonarodan şok açıklama: First Ladynin korona sırrı ortaya çıktıBolsonaro'dan şok açıklama: First Lady'nin korona sırrı ortaya çıktı#Koronavirüs
Düğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdilerDüğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz! Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdiler#Takı Kavgası
Güzellik merkezi kâbusu oldu: Psikolojim bozulduGüzellik merkezi kâbusu oldu: Psikolojim bozuldu#Lazer
Lokanta, kafe, AVM... Kış planı devreye girdi İki önemli adımLokanta, kafe, AVM... Kış planı devreye girdi! İki önemli adım#Koronavirüs
3 yıllık evlilikte karar verildi3 yıllık evlilikte karar verildi!#Bensu Soral
Sevgilim Covid 19 oldu ama ben iyiyimSevgilim Covid 19 oldu ama ben iyiyim#Kendall Jenner
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Nusret
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da güzellik merkezi kâbusu oldu: Psikolojim bozuldu

#Lazer#Diyarbakır#Güzellik Merkezi
Diyarbakırda güzellik merkezi kâbusu oldu: Psikolojim bozuldu

Diyarbakır'da gittiği güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdığı sırada kollarında ve sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan Leyla Dalkıran (37) yaşadıklarını anlattı. Leyla Dalkıran, 'Beni çok ciddi şekilde etkiliyor, normal hayata dönemiyorum. Herkes kolumu soruyor ciddi şekilde psikolojim bozuldu.' dedi.

Haberin Devamı

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,(DHA)- Kayapınar ilçesinde oturan Leyla Dalkıran, arkadaşlarının tavsiyesiyle kolundaki tüyler için güzellik merkezine gitti. Dalkıran, 2 Eylül'de gittiği güzellik merkezinde uygulama yapıldığı sırada kollarında yanma hissetti. Kolundaki yanık belirtilerini güzellik merkezindeki yetkililere bildirilen Dalkıran'a kullanması için krem tavsiye edildi. Sol kolunda siyah lekeler oluşan Dalkıran, kullandığı kremlerden sonuç alamayınca tekrar güzellik merkezine gitti. Siyah lekelerin geçmediğini ve dışarıya bu sebeple çıkamadığı şikayetinde bulunan Dalkıran'a yanıt verilmedi. Duruma tepki gösteren Dalkıran, mağdur olduğunu belirterek, savcılığa, güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tüketici hakem heyetine başvuran ve cezai işlem davası açan Dalkıran, yaşadığı durumun ardından hastanede psikolog eşliğinde yaşadığı travmayı atlatmaya çalıştığını belirtti.

'HERKES KOLUNA NE OLDU DİYOR, CİDDİ ŞEKİLDE PSİKOLOJİM BOZULDU'

Haberin Devamı

Dalkıran, sağ kolunda ciddi, sol kolunda ise daha hafif yanıkların olduğunu söyledi. Dalkıran, "Ayak kısmında da hafif yanıklar oldu. 2 Eylül'de lazere gittim ve 2 gün sonra da ciddi yanıklar başladı. Aynı anda yanıklar başladı. İşlem sırasında hissettim ve söyledim, çalışan dereceyi düşürdü. Devam etti, 3'üncü atıştan sonra yanma başlayınca işleme son verdik. Çalışan da devam etmedi. Sonra ciddi şekilde su topladı, yanıklar başladı. Kişiyle görüştüm ve bilgi verdim, bu şekilde oldu diye. Zaten ben salondan çıkınca cihaz başlıklarında sorun olduğunu ve eğitimde olduklarını söylediklerini duymuştum. O şekilde olmasına rağmen işlem almaya devam ettiler. Güzellik merkezinin bilgisi vardı, hatalarını kabul ettiler. Cihaz başlıklarında sorun olduğunu ama yanık derecesi değil de sadece çizebildiğini söylediler. İki krem verdiler ve kullandım ama hiçbir şekilde etkisini görmedim. Şikayette bulundum, dava açacağız ve izlerim kalıcı.

Beni çok ciddi şekilde etkiliyor, normal hayata dönemiyorum. Herkes kolumu soruyor ciddi şekilde psikolojim bozuldu. Koluna ne oldu nasıl bunu yaptın kendine diye. Salon sahibi beni ciddiye almadı, 'geçer' dedi. Sorun değil gibi size krem verelim şunu veya bunu yapalım dediği için ben şikayette bulundum" diye konuştu.

Diyarbakırda güzellik merkezi kâbusu oldu: Psikolojim bozuldu



'UZMANLARIN GÖZETİMİNDE İŞLEMLERİN YAPILMASI LAZIM'

Haberin Devamı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yunus Yakut, güzellik merkezlerinin böyle tıbbı işlemleri yapmalarının yasak olduğunu ve hastaların da bunlara dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Dr. Yakut, "Cildiye uzmanı veya plastik cerrahi uzmanlarının çalıştığı veya onların gözetiminde işlemlerin yapılması lazım. Cihazın uygun olması lazım, yapan kişinin eğitimli olması lazım. Her cihaz her kişiye uygun değildir. Her hastanın deri tipi lazer cihazına verdiği yanıt hem yan etki açısından hem de yanıt açısından aynı değil. Onlara iyice dikkat etmek lazım. Bilinçsiz yapılan işlemlerden sonra kalıcı izler, hasarlar, kabarıklık ve deride çöküklük oluşabiliyor. Tedavisi zor, yanık oluşuyor veya iyileşiyor ama yanıktan sonra iyileşen lekelerin tedavisi bayağı zor. İzler için de lazer yapılıyor. Ama güçlü soyma tedavilerine rağmen lekeler daha kötü hal alabiliyor. Özellikle oluşan lekelerin net bir çözümü yok. Yaz aylarında bu işlemleri önermiyoruz. Her mevsimde yapıyorlar maalesef. Serin havalarda kış aylarında yapılmasını öneriyoruz. Güneşten korunması gerekiyor. İşin ehli doktorun bulunduğu bir yerde yapılması gerekiyor. Plastik cerrahi veya dermatoloji uzmanı tercihen daha uygun olur" diye konuştu.

İlgili Haberler:

Sosyal medya yıkıldı! Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldiDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!MİT'ten müthiş operasyon! Suriye'de öldürülen en üst düzey isim
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lazer#Diyarbakır#Güzellik Merkezi