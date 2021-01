Diyarbakır'da günlük vaka sayısı 150'ye geriledi

Koronavirüs salgının önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde hafta içi 21.00'den sonra, hafta sonları da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları Diyarbakır'da olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Kentteki pandemi hastanelerinden biri olan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kısıtlamalar öncesi yüzde 85 olan servis ve yatak doluluk oranı, kısıtlamalarla yüzde 30'a geriledi. Polikliniğe başvuran ve koronavirüs şüphesi bulunan hasta sayısı da 300'den 40'a kadar düştü. İl genelinde ise kısıtlamalar öncesi 800 ile 1000 arasında olan vaka sayısı da 150'ye kadar geriledi.



'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ DAHA RAHAT NEFES ALMAYA BAŞLADI'



Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, kısıtlama öncesi özellikle bir dönem gerek servis ve gerekse yatak doluluk oranlarının yüzde 85'leri bulduğunu anımsatarak, "Ancak kısıtlamaların başlaması ve vatandaşlarımızın daha da bilinçlenmesiyle servis yatak doluluk oranlarımız yüzde 30'lara kadar geriledi. Bu şekilde sağlık çalışanlarımız da daha rahat nefes almaya başladı. Hastane iş yükümüz azalmaya başladı. Bunun mutluluğu içindeyiz ancak bunun devam edilebilir ve sürdürülebilir olması lazım. Her zaman kısıtlamalarla hayatımızı devam ettiremeyiz. Yeni normalleşmede vatandaşlarımızın çok duyarlı olmasını istiyoruz. Yarın kısıtlamalar ortadan kalktığı zaman vatandaşlarımızın mutlak suretle maske, mesafe ve hijyen kurallarını çok iyi bir şekilde uygulaması lazım. Bununla beraber aşılar da bu aşamada çok önemli. Vücudumuza özellikle antikor bağışıklığı, hücresel bağışıklığı sağlamak amacıyla aşıları yapıyoruz ve öneriyoruz" diye konuştu.



'GÜNLÜK VAKA SAYILARI 150'YE KADAR GERİLEDİ'



Doç. Dr. Şen, kısıtlamalar öncesi il genelinde 800 ile 1000 arasında pozitif vaka olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama şu an baktığımızda bu vaka sayıları 150'lere kadar geriledi. Bu da gerçekten çok sevindirici bir durum. Yoğun bakım doluluk oranları kısıtlamalar öncesinde dönemsel olarak yüzde 80 ve 90 bandında gidiyordu. Çünkü koronavirüs bu dönemde yakaladığı insanlarda çok ağır seyrediyordu. Servis hastaları da aslında yoğun bakım düzeyinde hastalar. Ancak yoğun bakıma indirdiğimiz hastalara baktığımız zaman mekanik ventilatörle, solunum cihazıyla beraber takip ettiğimiz hasta oranı yüzde 90 ve 80 seviyesindeydi. Şu anda da burada yüzde 40 ve 30 gerileme oldu. Bizim kendi üniversite hastanemizde yüzde 30 seviyesinde bir doluluk var. Düşüş olarak da özellikle poliklinik hastalarında çok belirgin düşüş yaşadık. Daha öncesinde günlük 300 civarında Covid-19 şüphesi olan hastaya baktığımız oluyordu. Ancak şu an bu sayı 40'lara geriledi. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş var. Vatandaşlardan ricamız; bu virüs hayatımızda bir müddet daha devam edecek. Ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bu virüsle mücadelede hiçbir zaman tedbirlerimizi aksatmayalım."