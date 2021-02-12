MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi
GeriGündem Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da, güneşli havada kısıtlama öncesi '14 Şubat' alışverişi
Abone Olgoogle-news

DİYARBAKIR'da, sokak kısıtlaması öncesi hava sıcaklığının 13 dereceye çıkmasıyla halk, çarşı ve caddelere akın etti. Maske kullanımı ve sosyal mesafenin unutulduğu kentte bazı kişiler, kısıtlamanın uygulandığı pazara denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü için alışveriş yaptı.

Diyarbakırda, güneşli havada kısıtlama öncesi 14 Şubat alışverişi
Batı illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Diyarbakır'da ise şubat ayında güneşli ve sıcak hava şaşırtıyor. Güzel havayı fırsat bilenler de merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde alışveriş yaptı. Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıkması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokak kısıtlaması nedeniyle çarşı ve caddeler kalabalıklaştı. Kısıtlama öncesi çarşılarda, pazara denk gelen Sevgililer Günü için alışveriş yapanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gözlendi.

'BU SENE DİYARBAKIR'A KIŞ GELMEDİ'

Gazi Caddesi esnafından Veysel Özmen, Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Diyarbakır'a bu sene kış gelmedi bir türlü. Havalar güzel, güneşli. Bir de bugün özellikle Sevgililer Günü nedeniyle kalabalık oluştu. İnsanlar tedbirlere de pek uymuyor" dedi.

Hacire Tayfur ise sıcak havayı fırsat bilerek, çocuğuyla birlikte dışarı çıktığını dile getirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle