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Diyarbakır'da genç kadın 6'ncı katın balkonundan düştü! Durumu ciddi

#Balkon#Düşme#Diyarbakır
Diyarbakırda genç kadın 6ncı katın balkonundan düştü Durumu ciddi

Diyarbakır oturduğu 6’ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Y.B. (23) adlı kadın ağır yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın 6'ncı katında ailesiyle birlikte yaşayan Y.B., balkona çıktı. Bir süre sonra Y.B.’nin çığlık attığı duyuldu. Dışarı çıkan aile, Y.B.’yi sokakta kanlar içinde gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİ

Y.B. gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakırda genç kadın 6ncı katın balkonundan düştü Durumu ciddi

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