Diyarbakır'da genç kadın 6'ncı katın balkonundan düştü! Durumu ciddi

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Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın 6'ncı katında ailesiyle birlikte yaşayan Y.B., balkona çıktı. Bir süre sonra Y.B.’nin çığlık attığı duyuldu. Dışarı çıkan aile, Y.B.’yi sokakta kanlar içinde gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİ

Y.B. gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.