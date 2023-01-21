Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır’da gece yarısı ’ucuzluk’ izdihamı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#İndirim#İzdiham
Diyarbakır’da gece yarısı ’ucuzluk’ izdihamı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 03:16

Diyarbakır’da, aşılışa özel indirim yapan bir çeyiz mağazasının önünde toplananlar, ucuz ürün alabilmek için izdiham oluşturdu. Polis, kalabalığı elektriği kestirerek dağıttı.

Haberin Devamı

Olay, gece yarısı Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 784'üncü sokakta meydana geldi. Bir çeyiz mağazası, ürünlerinde açılışa özel olarak indirim yaptı. İndirimi duyarak mağaza önüne gelenler, içeriye girebilmek için izdiham oluşturdu. Bölgeye tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kalabalığın giderek artması üzerine polis, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Çoğu kadınlardan oluşan kalabalığın dağılmaması üzerine güvenlik güçleri, enerji şirketini arayarak, bölgedeki elektriğin bir süre kesilmesini istedi. Elektriklerin kesilmesinin ardından kalabalık dağıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#İndirim#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut