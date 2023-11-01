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Diyarbakır'da galerici Serdar Tokur iş yerinin önünde öldürüldü

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#DİYARBAKIR#Galeri#Otomobil
Diyarbakırda galerici Serdar Tokur iş yerinin önünde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 14:14

Diyarbakır'da otuz sekiz yaşındaki oto galerici Serdar Tokur iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. 21 AEB 129 plakalı otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a, tabanca ile peş peşe ateş etti. Tokur kanlar içinde yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

Diyarbakırda galerici Serdar Tokur iş yerinin önünde öldürüldü

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#DİYARBAKIR#Galeri#Otomobil

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