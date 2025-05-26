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Diyarbakır’da fuhuş şebekesine ‘Pandora’ operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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#Diyarbakır#Fuhuş#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 09:28

Diyarbakır’da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen ‘Pandora’ ismi verilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kadınları fuhşa zorlayan şebekeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere ‘Beybi’, müşterilere de ‘Koli’ dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.

‘Pandora’ ismi verilen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede ‘fuhşa teşvik’, ‘aracılık’, ‘yer temini’, ‘şantaj’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın ve trans birey kurtarılırken, 48 kişiye ise ‘Kabahatler kanunu’ uyarınca toplamda 1 milyon 152 bin TL para cezası kesildi.

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#Diyarbakır#Fuhuş#Operasyon

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