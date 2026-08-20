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Diyarbakır'da feci olay! Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti

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#Diyarbakır#Havai Fişek Kazası#Gazi Yaşargil Hastanesi
Diyarbakırda feci olay Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 15:26

Diyarbakır'da H.K.'nin (25) düğün salonunun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan H.K.’nin yakınları arasında hastanede arbede yaşandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. H.K.'nin salonun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti.

Diyarbakırda feci olay Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti

H.K. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakırda feci olay Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti

Hastanede yaralının yakınları arasında arbede çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Havai Fişek Kazası#Gazi Yaşargil Hastanesi

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