Diyarbakır'da feci kaza! Sağlıkçı Berfin Turay da yaşamını yitirdi

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Kaza, dün gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Başaklı Mahallesi yakınında meydana geldi. M.T.'nin (23) kullandığı 63 AEJ 309 plakalı otomobil, Y.G.'nin (20) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Songül Turay (26) hayatını kaybetti, Berfin Turay ile 2 sürücü de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Berfin Turay ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Turay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Turay için İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pamukçu, yaptığı paylaşımda, “Bismil Devlet Hastanesi’nde görev yapan Berfin Turay, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarımıza sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. (DHA)

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