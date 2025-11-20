Diyarbakır'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! Tır çarptığı iki aracı metrelerce sürüklemiş

Haberin Devamı

Olay Diyarbakır Batman karayolu kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 BD 454 plakalı tır, kavşakta 21 TT 0762 plakalı ticari taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bölge savaş alanına dönerken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'da TIR, taksi ve hafif ticari aracın karıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada ölenlerin Abdullah Sığın (29), Leyla Sığın (35), Ömer Sığın ve Ruşen Sığın olduğu belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, yaralanan taksi şoförü H.İ.B.'nin tedavisi sürüyor.

Görgü tanığı Karamus Mahalle muhtarı Mustafa Çapar, ''Kaza ticari ile diğer araç Ovabağ yolundan geliyordu, tır da Batman yolundan ilerliyordu. Kavşakta tır iki araca birlikte vurdu. Çarpmanın şiddeti ile araçlar metrelerce sürüklendi. Bu kavşakta her gün bir kaza oluyor, buna bir önlem alınması gerekiyor'' dedi.

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tırın iki aracı biçtiği kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki tırın kavşakta iki araca çarptığı ve metrelerce sürüklediği görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar panikle bölgeye yöneliyor.