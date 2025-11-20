×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! Tır çarptığı iki aracı metrelerce sürüklemiş

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Trafik Kazası#Çarpışma Sonucu Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 14:52

Diyarbakır'da tır, iki hafif ticari araca çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin, ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay Diyarbakır Batman karayolu kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 BD 454 plakalı tır, kavşakta 21 TT 0762 plakalı ticari taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bölge savaş alanına dönerken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'da TIR, taksi ve hafif ticari aracın karıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada ölenlerin Abdullah Sığın (29), Leyla Sığın (35), Ömer Sığın ve Ruşen Sığın olduğu belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, yaralanan taksi şoförü H.İ.B.'nin tedavisi sürüyor.

Diyarbakırda feci kaza: Ölü ve yaralılar var Tır çarptığı iki aracı metrelerce sürüklemiş
TIR ÇARPTIĞI İKİ ARACI METRELERCE SÜRÜKLEMİŞ

Haberin Devamı

Görgü tanığı Karamus Mahalle muhtarı Mustafa Çapar, ''Kaza ticari ile diğer araç Ovabağ yolundan geliyordu, tır da Batman yolundan ilerliyordu. Kavşakta tır iki araca birlikte vurdu. Çarpmanın şiddeti ile araçlar metrelerce sürüklendi. Bu kavşakta her gün bir kaza oluyor, buna bir önlem alınması gerekiyor'' dedi.

Gözden KaçmasınAdeta ölüme kilitlemişler İstanbuldaki zehirlenme faciasında skandal detay ortaya çıktı | Otel çalışanı ifadesinde anlattı... O anlar kameradaAdeta ölüme kilitlemişler! İstanbul'daki zehirlenme faciasında skandal detay ortaya çıktı | Otel çalışanı ifadesinde anlattı... O anlar kamerada!Haberi görüntüle

Diyarbakırda feci kaza: Ölü ve yaralılar var Tır çarptığı iki aracı metrelerce sürüklemiş

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tırın iki aracı biçtiği kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki tırın kavşakta iki araca çarptığı ve metrelerce sürüklediği görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar panikle bölgeye yöneliyor.

Gözden KaçmasınEşi öldü, kendisi felç kaldı Dava sonrası genç kadına avukat şoku: Tazminatın 850 bin lirasına el koyduEşi öldü, kendisi felç kaldı! Dava sonrası genç kadına avukat şoku: Tazminatın 850 bin lirasına el koyduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Trafik Kazası#Çarpışma Sonucu Ölüm

BAKMADAN GEÇME!