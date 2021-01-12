Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Ergani- Dicle yolu üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan Necmettin Akdemirin (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki araçtaki 1i ağır 6 yaralı ise ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.