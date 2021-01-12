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Gündem
Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergani- Dicle yolu üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan Necmettin Akdemirin (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki araçtaki 1i ağır 6 yaralı ise ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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