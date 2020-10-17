MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
GeriGündem Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Abone Olgoogle-news

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır-Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı.

Diyarbakırda feci kaza Ölü ve yaralılar var...

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Diyarbakırda feci kaza Ölü ve yaralılar var...

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle