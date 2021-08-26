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Emrah KIZIL-Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- 
Haber Giriş: 26.08.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da feci kaza! Kahreden an: Acı haberi jandarma verdi

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Diyarbakır'da feci kaza! Kahreden an: Acı haberi jandarma verdi

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda TIR'a arkadan çarpıp, araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ramazan Salman (27) yaşamını yitirdi. Cep telefonu çalan Salman'ın ölüm haberini, yakınlarına jandarma verdi.

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  • Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
  • Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
  • Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
  • Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Salman yönetimindeki 21 AAH 123 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araziye yuvarlandı.

Diyarbakırda feci kaza Kahreden an: Acı haberi jandarma verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Salman'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

TIR şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, cep telefonu çalan Salman'ın ölüm haberini, yakınlarına jandarma personeli verdi. Ramazan Salman'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Diyarbakırda feci kaza Kahreden an: Acı haberi jandarma verdi

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