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Diyarbakır'da feci kaza: Baba ve oğlu öldü

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#Kaza#Diyarbakır#Diyarbakır Haberleri
Diyarbakırda feci kaza: Baba ve oğlu öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 15:27

Diyarbakır’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Mustafa Atakay (44) ile oğlu Özgür Atakay (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolu Devegeçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 P 0823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 72 AAR 976 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakırda feci kaza: Baba ve oğlu öldü

Kazada hurdaya dönen otomobildeki Mustafa Atakay ile oğlu Özgür Atakay hayatını kaybetti, M.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakırda feci kaza: Baba ve oğlu öldü

İhbar üzerine Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Baba ve oğlunun cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü.

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Diyarbakırda feci kaza: Baba ve oğlu öldü

Diyarbakırda feci kaza: Baba ve oğlu öldü

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#Kaza#Diyarbakır#Diyarbakır Haberleri

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