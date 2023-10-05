Diyarbakır'da feci kaza: Araç takla attı: 3 kişi hayatını kaybetti

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Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde hafifi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan birinin sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanelerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.