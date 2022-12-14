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Diyarbakır'da feci kaza! Ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Ambulans#Tır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 16:33

Diyarbakır'da, TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet Çoşuk (6) hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Çoşuk'un, Silvan'da yüksekten düştüğü, ambulansla kent merkezindeki hastaneye sevk edildiği belirtildi.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında, Diyarbakır-Silvan yolu Lice yol ayrımında meydana geldi. Silvan ilçesinde yüksekten düşüp, kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Cennet Çoşuk'un taşındığı ambulans ile M.M. yönetimindeki TIR çarpıştı.

Diyarbakırda feci kaza Ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti

Kazada Cennet Çoşuk (6) ile Yunus A. (24), Mekiye A. (26), Mehmet B. (23), Bilal Ç. (40), Mervan Ö. (25) ve sürücü M.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakırda feci kaza Ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cennet Çoşuk, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakırda feci kaza Ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Ambulans#Tır

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