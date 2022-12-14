Diyarbakır'da feci kaza! Ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti

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Kaza, saat 13.30 sıralarında, Diyarbakır-Silvan yolu Lice yol ayrımında meydana geldi. Silvan ilçesinde yüksekten düşüp, kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Cennet Çoşuk'un taşındığı ambulans ile M.M. yönetimindeki TIR çarpıştı.
Kazada Cennet Çoşuk (6) ile Yunus A. (24), Mekiye A. (26), Mehmet B. (23), Bilal Ç. (40), Mervan Ö. (25) ve sürücü M.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cennet Çoşuk, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.