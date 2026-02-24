×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır Trafik Kazası#Çınar İlçesi#5 Ölü 2 Yaralı
Diyarbakırda feci kaza: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 21:38

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

 

Valilikten yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Diyarbakırda feci kaza: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Haberin Devamı

Diyarbakırda feci kaza: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakırda feci kaza: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır Trafik Kazası#Çınar İlçesi#5 Ölü 2 Yaralı

BAKMADAN GEÇME!