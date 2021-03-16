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DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

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Diyarbakır'da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki Asiye Sakar (70) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Batman yolunda meydana geldi. Zekeriya Seyitoğlu'nun (32) kullandığı 31 NES 15 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Asiye Sakar yaşamını yitirirken, Zekeriya Sakar (32), Fatma Sakar (23) ve Betül Sakar (3) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Diyarbakırda feci kaza 1 ölü, 3 yaralı

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