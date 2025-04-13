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Diyarbakır'da 'farklı' bir kafe: 3 bin adetten fazla | 'Lütfen dokunmayın' diye uyarı panosu astı

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#Diyarbakır#Kafe#Antika
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 10:36

Batman'dan Diyarbakır'a gelen Sedat Çelik, tarihi eserlere olan merakını vatandaşlarla paylaşmak için Sur ilçesinde açmış olduğu bir kafede sergiliyor. Şehir dışından gelen bir müşteri, konsepti çok beğendiğini söyleyerek "Kafe olarak çok nostaljik bir ortam var. Huzur veren bir ortam var. Kafede teknolojik aletler yok genelde nostaljik aletler var." dedi.

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Eski plak, kaset, teyp, televizyon, perde, dikiş makinesi, duvar saatlerinden oluşan yaklaşık 3 bin adet tarihi eseri kafesinde ücretsiz bir şekilde vatandaşlara ve müşterilerine sunuyor.

Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı

Adeta kafe içerisinde nostalji bir hava oluşturan Çelik, antikasever vatandaş olarak Diyarbakırlı vatandaşların da yerinde görüp, hissetsin diye bu işletmeyi açtığını söyledi.

Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı

Diyarbakır halkı için güzel bir yer olup bunu başardıklarına inandığını ifade eden Çelik, "Türkiye'nin her tarafından ürünleri topladım. Öncelikle evde muhafaza ettiklerimi. Önce kendi evimizde biriktirdik. Sonra dedik ki halk ile buluşturalım ve buluşturduk" dedi.

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Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı

"ÇOK BEĞENDİK, HUZUR VEREN BİR ORTAM"

Müşterilerden Cuma Cihan ise Kahramanmaraş Elbistan'dan geldiklerini söyleyerek, "Öncelikle Diyarbakır'ı gerçekten çok beğendik. Kafe olarak çok nostaljik bir ortam var. Huzur veren bir ortam var. Kafede teknolojik aletler yok genelde nostaljik aletler var. Bu da zaten bizim hoşumuza gitti" diye konuştu.

Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı
Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı

Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı

Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı

Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı

Diyarbakırda farklı bir kafe: 3 bin adetten fazla | Lütfen dokunmayın diye uyarı panosu astı

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#Diyarbakır#Kafe#Antika

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