Diyarbakır’da EYP’li saldırıya 2 tutuklama

25 Ocak’ta akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yola yüzleri maskeli 2 kişi tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP’nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada EYP’nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.