Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: HDP, oğlumu PKK'ya verdi

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'OĞLUMU ALMADAN GİTMEYECEĞİM'

Usta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil için oturma eylemini sürdüren Cennet Kabaklı, evladının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Kabaklı, "Otobüsten silah zoruyla indirdiler. Zalimce alıp götürdüler. 6 yıldır ne oğlumun sesini duydum ne de kendisini görebildim. Götürüldükten sonra videosunu atmışlardı, öyle görmüştüm ama 2 seneden beridir hiç görmedim internette. 464 gündür ben buradayım. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP, alıp PKK'ya verdi. Askerliğini ve vatani görevini yapmak üzere gitti. Bunlar ne istediler ondan? Askerlerimizin ve polislerimizin aileleri olmak üzere diğer annelerden ne istiyorlar? Küçük çocuklardan ne istediler? Vicdansız ve merhametsizler" diye konuştu.