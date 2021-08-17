Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerden 3 Eylül çağrısı

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 715 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren aileler, 2 yıl önce başladıkları eylemin yıl dönümü olan 3 Eylül’de tüm Türkiye’den destek beklediklerini söyledi. 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, aileler adına yaptığı açıklamada, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Aydın, "HDP sanmasın ki biz bu mücadeleyi bırakacağız. Bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. HDP zaten bu anne ve babaların feryadını hiçbir zaman duymadı. Allah devletimizden razı olsun. Gerçekten çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. 30'dan fazla evladımızı kurtardılar. 3 Eylül'de Türkiye burada nöbette olacak. 3 Eylül'de tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Bağrı yanık anneleri, babaları, herkesi buraya davet ediyoruz. Biz burada kendi çocuklarımız için mücadele vermiyoruz. Biz tüm Türkiye'nin çocukları için burada mücadele veriyoruz ama maalesef HDP bu mücadelemizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. PKK büyük bir rahatsızlık duyuyor. 3 Eylül'de hep birlikte bu HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. HDP anne ve babaların gözyaşına dayanamayıp, kepenk kapatarak kaçıp gitti. Hani Kürtler için mücadele veriyordunuz? Biz Kürt değil miyiz? Kürdün 9 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklarını mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Muş annelerine, Hakkari annelerine, Berlin'deki annemize sonuna kadar destek vereceğiz. Hiçbir zaman yalnız değiller. Sonuna kadar onların yanındayız" dedi.

'SAVCI SAYAN'LA HDP'NİN KAPISININ ÖNÜNE GİDECEĞİZ'

Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak 3 Eylül'de 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a da teşekkür ettiklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi:

"Biz şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Muş'taki annelerimize ziyarette bulunacağız. Kendilerine destekte bulunacağız. Ağrı'daki annelerin yanına gideceğiz ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'la birlikte HDP'nin kapısının önüne tekrar gideceğiz. Muş'ta da gideceğiz. Biz sonuna kadar çocuklarımızı isteyeceğiz. Biz HDP'ye bir kez daha sesleniyoruz; kesinlikle bizi yıldıramayacaklar. Sonuna kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdüyüz, Amerika'nın değil."

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