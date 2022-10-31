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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 320 oldu

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#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti
Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 320 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 16:24

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 8 yıl önce 19 yaşındayken Erzurum’da kaçırılan oğlu Nurullah için gelen Kibar Yaprak ile birlikte 320'ye yükseldi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1155 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile çocuklarına kavuştu. Aile sayısı 2014’te 19 yaşındayken Erzurum’da kaçırılan oğlu Nurullah için gelen Kibar Yaprak ile 320’ye yükseldi.

Eylemdeki aileler tarafından karşılanan Kibar Yaprak, oğluna seslenerek, “Ben istiyorum ki sen gelesin. Senden başka kimsem kalmadı. Ben seni çok seviyorum. Sen gelmezsen eğer ben buradan gitmeyeceğim. Erzurum’dan çıkıp geldim senin için. PKK benim çocuğumu kaçırdı” dedi. 

Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 320 oldu

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#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti

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