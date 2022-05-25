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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 292 oldu

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 292 oldu

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 2015'te 20 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğulları Mehmet için Mardin'den gelen Gülperi ve Esat Akdaş çifti ile 292'ye yükseldi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2015'te Mardin'de 20 yaşındayken kaçırılan oğulları Mehmet için gelen Gülperi ve Esat Akdaş çiftinin katılımıyla 292 oldu. Çift, evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılandı.

Esat Akdaş, oğluyla en son 2019 yılında bir kere görüştüğünü belirterek, "Oğlum gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Örgüt bırakmıyor. Artık örgütten çektiğimiz yeter. Bundan sonda HDP’liler kendi oğullarını göndersinler. Bizim çocukları bıraksınlar. Oğlum, örgütten kaç ve devlete teslim ol. Çektiğimiz dert yeter bize. Yerimiz Türk devletidir. 2019’da oğlum aradı kaçtığını söyledi. Örgüt onu yakaladı. 'Baba beni kurtarın' dedi. Biz kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Nereye götürmüşler bilmiyoruz. Oğlumuzu bıraksınlar" dedi. (

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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