Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 960 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 3 yıl önce 26 yaşında dağa kaçırılan oğulları Vedat için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çifti ile 285'e yükseldi.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 960 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Diyarbakır’da 2019 yılında kaçırılan oğulları Vedat Bingöl için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çifti ile 285'e yükseldi. Çift, evlat nöbeti tutan aileler tarafından karşılandı.

Nusret Bingöl, son 2-3 gündür internette oğlunun öldüğüne dair paylaşımlar gördüğünü belirterek, "Ben muhtar olduğum için bilerek bunu yapmışlar. Eğer HDP kendine güveniyorsa milletvekilleri çocuklarını oraya göndersin. Ne gerekiyorsa onlar yapsın. Biz fakiriz, biz mağduruz. Bizim çoluk çocuklarımızı göndermesinler. Çocuklarımız ölmesin. Oğlumun haberi geldi, 'Ölmüş' dediler. Ölmüş, ölmemiş; hiçbir haberim yok. Eğer ölmüş ise bana cenazeyi göndersinler. Benim oğlumun cenazesi gelene kadar ben burada olacağım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları