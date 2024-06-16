Diyarbakır'da evlat nöbetinde buruk bayram ve Babalar Günü

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 375 ailenin dönüşümlü olarak 1749 gündür sürdürdüğü eylemde; şu ana kadar 53 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 10'uncu bayrama ve 4'üncü Babalar Günü'ne buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrı yaptı.

'5 YILDIR ZATEN BABALAR GÜNÜ OLMAYAN BABALARIZ'

Diyarbakır'da 2015’te 15 yaşında kaçırılan Oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Aslında tarihin en uzun mücadelesini verdi, Diyarbakır anneleri. Evlatlarımız HDP tarafından kandırılarak bizzat terör örgütüne gönderilmiştir. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Evlatlarımızı nerede kaybettiysek orada arıyoruz. Bir kapısı Meclis'e, bir kapısı da Kandil'e açılıyor HDP'nin. Bütün dünya ve Türkiye biliyor. Bizim evlatlarımızı onlar göndermeseydi, bu kapıda oturmazdık. Yaklaşık 2,5 yıldır anne ve babaların gözyaşlarına dayanamadılar; kepenk kapatıp, gittiler. Gelip evlatlarımızın hesaplarını versinler. Eğer onlar da bizi görüyorsa ya da duyuyorsa güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Sizi orada korkutuyorlar, 'Devlet işkence eder' diye ama öyle bir şey yok. Anne ve babanıza teslim olun, bu hasretlik bitsin. 5 yıldır zaten Babalar Günü olmayan babalarız. Evlerine ateş düşen babalarız. Kurban Bayramı’nda herkes bayramlaşırken, burada kendi aramızda bayramlaştık. Evlat mücadelemize HDP kapısında devam ediyoruz. Bayramda da mücadeleye devam. Evlatlarımıza kavuşana kadar HDP kapısında nöbete devam edeceğiz" dedi.