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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 316 oldu

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#Diyarbakır#İhsan Bayrak#Sultan Bayrak
Diyarbakırda evlat nöbeti tutan aile sayısı 316 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 15:40

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı Sultan-İhsan Bayrak çiftinin katılımı ile 316'ya yükseldi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1149 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile çocuklarına kavuştu.

8 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Cahit için Sur ilçesinden gelen Sultan-İhsan Bayrak çifti de evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 316'ya çıktı.

Oğlunun 26 yaşında kaçırıldığını belirten Sultan Bayrak, "Oğlum eve gel. Eğer yaşıyorsan eve dön. Cahit kaybolmuş. Hiç kimse bana haber vermedi. Buradaki evlat nöbetine geldim. Oğlumu HDP'den istiyorum" dedi.

Diyarbakırda evlat nöbeti tutan aile sayısı 316 oldu

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#Diyarbakır#İhsan Bayrak#Sultan Bayrak

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