Diyarbakır'da eski eşinin bıçakladığı hemşire: Ölmek istemiyorum

Olay, geçen cumartesi sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y., 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski eşi Murat Ç. tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılan kadın, hastane personeli tarafından acil servise götürülerek tedaviye alındı. Kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



'KALBİMİ HEDEF ALDI'



Tedavisinin ardından taburcu edilen Esengül Y. kendisini bıçaklayan eski eşinin yakalanıp en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "4 çocuk annesiyim, 18 yıldır evliydim. 17 ay önce açtığım boşanma davasıyla sona erdi evliliğim. Eski eşim hiçbir zaman bunu hazmetmedi. Sürekli hakaret ve tehditleri devam etti. 3 defa uzaklaştırma aldırdım, 8 şikayetim var. Bir çözüm bulamadım. En son yine tehdit mesajı attı. Ben de polise şikayet ettim. Şikayet sonrası daha çok sinirlendi. Bana 'bir daha polise şikayet edersen seni öldürürüm demiştim' diye mesaj attı. Ben de her zamanki hareketleri diye çok ciddiye almadım ama korkuyordum. Sabah her zamanki saatimden 1 saat önce işe taksiyle gittim. İş yerine gelmez diye düşündüm. Bunun için rahat bir şekilde hastalarla ilgileniyordum. Birden bire yanıma hızlı bir şekilde gelip bıçağı sapladı. Kalbimi hedef aldı. Refleks ile kendimi çevirdim, omzuma saplandı. 4 bıçak darbesi aldım. Kendimi ancak bu kadar koruyabildim'' dedi.



'ÖLMEK İSTEMİYORUM'



Murat Ç.'nin tehditlerine karşı çözüm bulamadığını söyleyen Esengül Y, ''Ölmek istemiyorum. Kalabalıktan faydalanıp, kaçtı. Şu an kaçak ve can güvenliğim yok. Bu şahsın hemen yakalanıp en ağır ceza almasını istiyorum. Bunun için ölmem mi gerekiyor? Sesimi lütfen duyun" diye konuştu.