Diyarbakır’da eşini öldürdü, akrabasını yaraladı

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 07:00

Diyarbakır’da aile içinde yaşanan tartışma sırasında Muhsin Dülge’nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği eşi Özge Dülge öldü, akrabası A.T. ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhsin Dülge ile eşi Özge Dülge ve kendi akrabası A.T. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dülge, av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Özge Dülge'nin hayatını kaybettiği, akrabası A.T.’nin ise yaralandığı belirlendi. Durumu ağır olan A.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

Özge Dülge'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli Muhsin Dülge’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

