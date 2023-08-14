Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesi’ndeki gerginliğe ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Olay, 21 Temmuz’da Ergani Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Çermik ve Ergani ilçelerinde alınacak güvenlik korucusu adayları rapor için Ergani Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi. Oluşan yoğunlukla birlikte hastalar ve rapor için bekleyenlerle hastanenin göz doktoru Cansev Şekerler arasında mesai bitimine yakın tartışma yaşandı. Odasında mahsur kalan Şekerler, çağrılan güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridorla güvenli bölgeye çıkarıldı. Şekerler, bu sırada dışarıda bekleyenler tarafından alkışlar eşliğinde yuhalandı.

Haberin Devamı

‘HAK KAYBINA UĞRAMA KORKUSU YAŞAYANLARIN TEPKİSİ’

Konu ile ilgili olarak, İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Basında yer alan habere konu olan görüntü yeni olmayıp, 21 Temmuz Cuma günü mesai sonuna aittir. Görüntülere yansıyan durumla ilgili olarak, gerekli incelemeler ve değerlendirmeler tarafımızca titizlikle gerçekleştirilerek gerekli girişimler yapılmıştır. Görevli Göz Hastalıklar Uzmanımızın baktığı hasta sayısı konusunda gerçek dışı paylaşımlar olsa da poliklinik ve sağlık kurulu dahil, planlı hastalarına bakmış ve görevini özverili bir şekilde hakkıyla yerine getirmiştir. Olayın hekimimizle doğrudan ilgisi bulunmamaktadır. Olay, Çermik ve Ergani ilçelerinde güvenlik korucusu alımı ile ilgili başvuran çok sayıda adayın tümünden aynı gün sağlık kurulu raporu istendiği yönündeki bir yanlış bilgilenme nedeniyle taşkınlık yapan kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Haberlere konu olan görüntülerin bu taşkınlık anında çekildiği anlaşılmaktadır. Konunun bir yanlış anlama neticesinde hak kaybına uğrama korkusu yaşayan vatandaşlarımızın tepkisinden kaynaklandığı, hekimlerimizin görevleriyle doğrudan ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır. Alımı yapacak ilgili kurumla yapılan görüşmeyle sınav sonrasında asil ve yedek listede yer alanlar dışında kurul raporu talep edilmediği açığa kavuşturulmuş ve gereksiz izdihamın önüne geçilmiştir. Kurul raporu talep edilen asil ve yedek adayların işlemleri herhangi bir sorun yaşanmadan hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır” denildi. (DHA)