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DHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da ele geçirildi! Eski Mısır dönemine ait, 1 milyon lira değerinde...

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Diyarbakır'da ele geçirildi! Eski Mısır dönemine ait, 1 milyon lira değerinde...
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde kil mikrolit tablet ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Silvan ilçesinde ikamet eden kişiler, ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve araçlarında yapılan aramada kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

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