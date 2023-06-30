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Diyarbakır’da ekili arazide yangın: 6 saatte söndürüldü

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#Diyarbakır#Hani#Yangın
Diyarbakır’da ekili arazide yangın: 6 saatte söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 14:48

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangında 150 dönümdeki buğday yandı.

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Yangın, dün akşam saatlerinde Hani ilçesi girişinde meydana geldi. Yol kenarındaki buğday ekili arazide dumanların yükseldiğini görenler kendi imkanlarıyla müdahale ederek, durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen Yangın, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla 6 saatte kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 150 dönümde ekili buğdayın yandığı öğrenildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangının atılan izmaritten çıktığı tahmin ediliyor.

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#Diyarbakır#Hani#Yangın

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