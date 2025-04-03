Diyarbakır'da düğün dönüşü ailelerin araçlarına silahlı saldırıda tutuklu kalmadı

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Olay, 14 Eylül 2024’te Sur ilçesi kırsal Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden dönen Yunus Lale yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 6 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus Lale ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı, S.L., A.L., M.L., A.L. ve R.L. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Şüphelilerden S.L. ve A.L. olaydan 1 ay sonra, M.L., A.L. ve R.L. ise 17 Mart’ta suç vasfının değişme ihtimali, şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin tamamının toplanması ve soruşturmanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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‘KORKUDAN DÜŞÜK YAPTIM, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’

Olayın ardından geçen süreçte korktuğu için düşük yaptığını belirten Yunus Lale’nin eşi Berivan Lale, “15 Eylül 2024’te kayınımın kızının kınasından dönerken, bizim arabamıza saldırdılar. Ben, eşim ve 4 çocuğum arabadaydık. O anki korkuyla ne yapacağımızı bilemedik. Şu an ölmüş de olabilirdik. Allah bizi korudu. Suçlular alındı ama tekrar serbest bırakıldı. Suçlu olmalarına rağmen 5 ay cezaevinde kaldılar. Ben bunu kabul etmiyorum. Çocuklarım çok korkuyor. Geceleri zar zor yatıyorlar. Çocuklarımı zorla okula gönderiyorum. Psikolojileri bozulmuş, durumları iyi değil. Kabul edilecek bir şey değil. Mağduruz ve zor durumdayız” dedi.

Yetkililerden yardım istediğini belirten Lale, “O anki korku ve panikle 4 aylık gebe olduğum bebeğimi kaybettim, düşük yaptım. Bir kadın olarak çok zor durumdayım. Başka bir savcı talep ediyorum. Adaletin yerine getirilmesini istiyorum. Can güvenliğimiz yok. Tehdit ediliyoruz. Serbest bırakıldıkları gün silah sıkıp, keyif yaptılar. Keyif yapamazlar çünkü biz o gün ölebilirdik. O günkü görüntüler ve fotoğrafların hepsi dosyada mevcuttur. 6 kişi şu an elini kolunu sallaya sallaya geziyor” diye konuştu. (DHA)