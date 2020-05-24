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Ahmet ÜN/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralandı

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Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan polis otosuna bir binadan saksı atıldı. Bir polis memuru hafif yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, B5 Nisan Mahallesi, 749'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının devriye gezdiği zırhlı araca, bir binadan saksı atıldı. Saksı, isabet ettiği bir polis memurunu yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı polis memuru, gelen ambulansta sağlık görevlilerince tedavi edildi. Saksılı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

 

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