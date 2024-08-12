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Diyarbakır'da Devegeçidi Baraj’ında balık ölümü

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#Diyarbakır#Göl#Balık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 13:43

Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı'nda düzenli olarak kontroller gerçekleştiren jadarmanın HAYDİ ekibi, çok sayıda ‘Asya sazanı’nı ölü olarak buldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekiplerinin baraj ve göletler çevresindeki denetimleri sürüyor. Ekipler, yaptıkları kontrollerde Diyarbakır-Elazığ kara yolunda bulunan ve tatlı su balıkçılığı, küçük ile büyükbaşların su ihtiyacının giderilmesi, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşlar ve Fırat su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapan Devegeçidi Barajı’nda bazı balıkların öldüğünü gördü. Yapılan incelemede ölen çok sayıda balığın ‘Asya sazanı’ olduğu tespit edildi.

Diyarbakırda Devegeçidi Baraj’ında balık ölümü

Jandarma ekipleri durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerden İl Tarım Müdürlüğü çalışanları numuneler alıp Elazığ Veteriner Araştırma Enstitü Müdürlüğü’ne gönderdi. Numunelerin ardından DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri de barajda ölü balıkların çıkarılması ve temizleme çalışmasına başladı. (DHA)

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#Diyarbakır#Göl#Balık

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