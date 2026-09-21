Diyarbakır'da dev operasyon | Uzaktan algılama sistemileri ile tespit edildi: Tonlarca elde edilebilecek boyuttaydı

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Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Diyarbakır'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.

UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

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Operasyonlar sonucunda;

-99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi.

-15 kg esrar ele geçirildi.

Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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