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Diyarbakır'da dev operasyon: 132 şüpheli tutuklandı

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#Diyarbakır#Operasyon#Diyarbakır Haberleri
Diyarbakırda dev operasyon: 132 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 10:59

Diyarbakır'da düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu'nda gözaltına alınan 231 şüpheliden 132'si tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanıp adalete teslim edilmesini amaçlayan 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu' kapsamında 231 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakırda dev operasyon: 132 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3'ü uzun namlulu 9 tüfek ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 99'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 132'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Diyarbakırda dev operasyon: 132 şüpheli tutuklandı

Diyarbakırda dev operasyon: 132 şüpheli tutuklandı

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#Diyarbakır#Operasyon#Diyarbakır Haberleri

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