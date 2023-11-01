Diyarbakır'da dev operasyon: 132 şüpheli tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanıp adalete teslim edilmesini amaçlayan 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu' kapsamında 231 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3'ü uzun namlulu 9 tüfek ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 99'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 132'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.