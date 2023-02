Diyarbakır'da felaketten 12 dakika sonra yerle bir oldu

Haberin Devamı

Diyarbakır'da yıkılan binaların görüntüleri kent güvenliği kameralarına yansıdı. Yusuf İslam Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Karacadağ Caddesi ve Kip Sokak'ta yıkılan binalar an be an görüntülendi. Görüntüdeki 3 bina 04.17'de yıkılırken, depremin paniği ile dışarı çıkan vatandaşların 12 dakika sonra yani 04.29'de Yusuf İslam Caddesi'ndeki 9 katlı binadan kaçış anları, dramın boyutunu anlatıyordu.

Yusuf İslam Caddesi'de yüzlerce kişi büyük bir gürültüyle çöken binadan kaçışarak adeta birbirlerini ezdi. Etraf toz dumanı ile kaplandı.

ENKAZLARDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da depremin 7’nci gününde çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, şehirde 2 noktada çalışmaları tamamlarken 4 noktada ise enkaz altında kalan vatandaşların sağ veya cesetlerin kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 7’nci gününde, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde bulunan enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Yoldaş Apartmanı ve Dündar Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler diğer 4 noktadaki enkaz alanlarına gönderildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE, 112, madenciler ve belediye arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında vatandaşların sağ kurtarılması için elinden geleni yaparken, AFAD ve jandarma ekiplerine hassas burunlu köpekler de yardımcı oluyor.